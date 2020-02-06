«Безопасное колесо» - определился победитель муниципального этапа конкурса в ЗАТО Александровск

Команда юных инспекторов дорожного движения на муниципальном этапе конкурса «Безопасное колесо» - одна из самых профессиональных. Ребята не первый год занимаются в Центре технического творчества и в скором времени с велосипеда планируют пересесть за руль автомобиля. Однако и им не все этапы конкурса даются с лёгкостью.

Члены команды «Зелёный огонёк» (МАОУДО ЦТТиПО, г. Снежногорск): «Самое лёгкое – это змейка и дорожка, так как там есть перенос предмета – он трудненький. А так, всё хорошо!».

Трудности с этим этапом испытали и другие команды, правда, у некоторых они касались технической стороны.

Члены команды «Светофор» (школа № 276, г. Гаджиево): «С детства катаюсь на скоростном велосипеде, но здесь очень неудобный – руль большой и педали… Неудобно. Я обычно катаюсь на маленьких велосипедах, а этот был большой, я еле нашла тормоза, а кое-кто упал даже».

Валерия Климович, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ЗАТО Александровск: «Первое задание, соглашусь, сложное. Не все умеют водить велосипед одной рукой, для этого нужно мастерство. Но все участники справились на «ура», ни у кого проблем ни возникало».

А у команды из Полярного полоса препятствий ужаса не вызвала, ребята тренировались, усложняя себе задачу и сужая дорожки для проезда. А вот по теории безопасности жизнедеятельности знаний им не хватило.

Члены команды «Дорожный патруль» (школа № 1, г. Полярный): «Мы готовились, но при волнении это всё забывается, поэтому что-то не вышло у нас».

В этом году организаторы несколько изменили привычное положение для того, чтобы максимально приблизить испытания к региональным и всероссийским стандартам конкурса.

Юлия Смирнова, методист Центра технического творчества и профессионального обучения, г. Снежногорск: «Мы ввели этап основы оказания первой медицинской помощи – практику, где ребята показывают умения в наложении повязок, шин и так далее, как оказывать медпомощь пострадавшим».

Ещё одним новшеством стал творческий конкурс. С помощью любых выразительных средств ребята могут систематизировать и представить жюри свою деятельность по безопасности дорожного движения в классе. Ведь сколько не тверди детям о важности правил, нарушители находятся в каждом городе и в каждом учебном заведении.

Юлия Смирнова, методист Центра технического творчества и профессионального обучения, г. Снежногорск: «Я наблюдала, что многие нарушают. Мы с нашим отрядом ходим в школы, детские сады, рассказываем ребятам о необходимости соблюдения ПДД, если нам попадаются нарушители, мы их останавливаем и проводим с ними беседы».

Победителем муниципального тура стала команда «Дорожный патруль» из Полярного. Второе место заняли снежногорцы – команда 269-й школы «Новая эра». Третьими в бою за звание лучшего знатока правил дорожного движения стала команда «Зелёный огонёк» из Снежногорска.