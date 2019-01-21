«Безопасное колесо» лучше всех освоила команда Центра технического творчества и профессионального обучения

Правилам безопасного поведения на дороге обучать надо с раннего детства. А чтобы процесс обучения был не только интересным, но и мотивирующим, педагоги придумали конкурсы и состязания на знания ПДД. В ЗАТО Александровск на прошлой неделе состоялся муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо».

Основной опасностью, подстерегающей детей на улицах города, были и остаются автомобили. Даже в небольших населенных пунктах ЗАТО Александровск никто не застрахован от дорожно-транспортного происшествия.

Помочь детям в освоении навыков безопасной езды на велосипедах и правильному поведению на дороге, в целом, призвано, в том числе, и соревнование «Безопасное колесо». Помимо практического этапа «фигурное катание», ребята должны пройти и теоретические тесты по теме «Медицина и правила дорожного движения».

- Когда ребята станут постарше, например, в 16 лет, они начинают обучение по программе профподготовки на водителя категории «В», - рассказывает Михаил Павлов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра технического творчества и профессионального обучения г.Снежногорска. - У нас уже длительное время ведётся обучение подростков, они уже теоретически подкованы, они знают правила дорожного движения, осталось только отшлифовать знания.

В этом году впервые на конкурс заявились и «профессиональные» водители. Команду из Центра технического творчества Снежногорска к борьбе готовили инструкторы по вождению.

- У них преимуществ нет никаких, они даже находились в худших условиях по навыкам езды на велосипедах, - комментирует Михаил Павлов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра технического творчества и профессионального обучения г. Снежногорска. - Это связано с тем, что в нашем здании нет площадей, позволяющих заниматься фигурным вождением.

Первое место завоевала команда Центра технического творчества и профессионального обучения, 2 место - у учащихся школы № 269 г. Снежногорска. «Бронзу» в Гаджиево увезли представители школы № 276.

В скором времени команду-победителя ожидает региональный этап конкурса «Безопасное колесо».