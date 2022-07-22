Безопасное лето: сотрудники ГИББД ЗАТО Александровск и байкеры рассказали юным северянам о правилах поведения на дороге

Юлия Говера, участник мотосообщества ЗАТО Александровск: «Они на двух колёсиках, мы на двух колёсиках, а главное, это защита. Вот они рассказывают: упал, колени разбил. Мы объясняем, что была бы защита, остался бы цел. Опять же, если они соблюдают правила движения по проезжей части, по тротуарам, то это наша безопасность, и их».

О правилах безопасного поведения на улице и дороге детям начинают твердить с самого раннего возраста. Но одно дело – слушать лекцию и совсем другое - в живом диалоге обсудить с непосредственными участниками движения все животрепещущие вопросы. Именно так посчастливилось детям из городского лагеря Полярного встретиться с представителями байкерского сообщества. Правда, до 18 лет управлять ребята могут лишь велосипедами и самокатами, с 14 лет – скутерами, но правила для всех одни. Об этом и напомнили мотоциклисты.

Юлия Говера, участник мотосообщества ЗАТО Александровск: «Они на двух колёсиках, мы на двух колёсиках, а главное, это защита. Вот они рассказывают: упал, колени разбил. Мы объясняем, что была бы защита, остался бы цел. Опять же, если они соблюдают правила движения по проезжей части, по тротуарам, то это наша безопасность, и их».

Разговор шёл и о важности экипировки. Для юных владельцев велосипедов и самокатов не нужны столь мощные доспехи, однако наколенники и налокотники здорово облегчат жизнь в случае падания, особенно важно защитить голову.

Валерия Климович, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИББД по ЗАТО Александровск: «Рассказали, что экипировка, а главное шлем, важны для любого любителя двухколесного транспорта».

К автомобилистам мотоциклисты обращаются с простой просьбой: чаще смотреть в зеркала и помнить о существовании других участников дорожного движения.