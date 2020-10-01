Безопасность детей в пути следования на отдых обеспечили полностью

Полицейские подвели итоги оперативно-профилактической операции «Курорт-2020».

В этом году из-за пандемии коронавируса первые группы заполярных детей отправились на отдых лишь в августе. Поэтому последняя смена вернулась с Черноморского побережья только сейчас. Родители встречали своих детей на перроне с шариками и приветственными плакатами

За отпускной период полицейские сопроводили более 3 тысяч детей к местам отдыха. Происшествий в пути зарегистрировано не было.