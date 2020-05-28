Безопасность и комфорт будут обеспечены в период сдачи ЕГЭ

В этом году школьникам, которые будут сдавать ЕГЭ, обеспечат максимальную безопасность от заражения CoViD-19.

На экзаменах будут соблюдены все противоэпидемические правила: в образовательных учреждениях оборудуют 77 дополнительных аудиторий, школьников рассадят с соблюдением социальной дистанции. Также будут применяться средства дезинфекции.

Правительство Мурманской области на проведение ЕГЭ из резервного фонда выделило финансы, на эти деньги закупят принтеры и сканеры для печати необходимых документов в аудиториях, а так же камеры видеонаблюдения для трансляции и записи экзаменов.