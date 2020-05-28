День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.05.20 19:30
Безопасность и комфорт будут обеспечены в период сдачи ЕГЭ
В этом году школьникам, которые будут сдавать ЕГЭ, обеспечат максимальную безопасность от заражения CoViD-19.
На экзаменах будут соблюдены все противоэпидемические правила: в образовательных учреждениях оборудуют 77 дополнительных аудиторий, школьников рассадят с соблюдением социальной дистанции. Также будут применяться средства дезинфекции.
Правительство Мурманской области на проведение ЕГЭ из резервного фонда выделило финансы, на эти деньги закупят принтеры и сканеры для печати необходимых документов в аудиториях, а так же камеры видеонаблюдения для трансляции и записи экзаменов.
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Последние комментарии
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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Zdoroviak
27.05.20 12:02
Очередная дурь, которая будет только всё сдерживать и запутывать. Интересно, а кто будет давать справку об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда? А главное,
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Андрей Тумашов
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