Безопасность на производстве – в помощь нам Ксения Зинатуллина

Сегодня, 21 февраля, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Что делать, если с работником произошёл несчастный случай на производстве, как в нашем регионе обстоят дела с условиями охраны труда? Об этом и многом другом вы узнаете в новом выпуске программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Гостем студии станет Ксения Зинатуллина, заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.