Безопасность рубежей в Арктике - на Северном флоте начался учебный сбор руководящего состава

Основная тема - обеспечение безопасности государства в Арктике. Помимо военных, а также представителей силовых структур, в мероприятии принял участие и глава региона.

Учебный сбор участники события начали с научной конференции, посвящённой результатам комплексных экспедиции Северного флота и Русского географического общества в Арктику, которые проводились ежегодно с 2018 года. В фойе зала заседаний была развёрнута тематическая выставка с артефактами, обнаруженными исследователями на островах и континентальном побережье Северного Ледовитого океана, с моделями кораблей и судов, принимавших участие в экспедиции, а также тех, что были обнаружены на дне арктических морей.

В сборе помимо представителей флота и силовых структур принял участие и глава региона. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о нынешнем состоянии и перспективах развития Заполярья. Особое внимание он уделил программе реновации ЗАТО. Сегодня в них расположены основные базы Северного флота и проживает 20 процентов населения региона, в том числе тысячи семей военнослужащих. Благодаря реализации программы уже началось проведение благоустройства территорий. Всего на эти цели на период до 2030 года планируется выделение более 78 миллиардов рублей.

В первый день сбора руководящего состава также были сделаны доклады о перспективах развития и применения сил и войск Военно-морского флота с учётом поступления новых образцов вооружения и военной техники. Практические занятия по видам подготовки пройдут на аэродроме главной базы Северного флота, на новейшем фрегате «Адмирал флота Касатонов» и большом десантном корабле «Пётр Моргунов».