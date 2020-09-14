Безопасность во время единого дня голосования обеспечивали спасатели

Мурманские спасатели не играли для избирателей на музыкальных инструментах, но тоже внесли свой вклад в организацию выборного процесса.

Специалисты МЧС занимались обследованием избирательных участков. Пристальное внимание уделялось путям эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики и первичным средствам пожаротушения.

В день выборов на участках так же были организованны дежурства и выполнены повторные профилактические осмотры.