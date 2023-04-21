Безопасность во время майских праздников в нашем регионе будет обеспечена

Приближаются майские праздники. В этот период продолжительных выходных в Мурманской области будет усилен контроль за безопасностью населения. Губернатор Андрей Чибис провёл заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Мурманской области. В его работе приняли участие руководители исполнительных органов, органов местного самоуправления, ведомств и организаций региона.

Обеспечение безопасности при подготовке и проведении майских праздников, а также принятие дополнительных мер по усилению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей - главная тема заседания. Также участники поговорили об активизации разъяснительной работы среди детей и молодёжи по неприятию идеологии терроризма и экстремизма, объяснении ответственности за участие или содействие террористической деятельности.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ситуация, с точки зрения террористической опасности и вопросов правонарушения, стабильная в области. Контролируется специальными службами и правоохранительными органами. Дополнительные мероприятия проводятся по всем направлениям отраслевым. Это очень чёткие системные инструктажи руководителей учебных заведений, системы здравоохранения, культуры. Я здесь хочу поблагодарить ФСБ и другие правоохранительные органы за подробное и активное взаимодействие в этом вопросе».