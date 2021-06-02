«Безопасный движ» - выставку пожарно-спасательной техники организовали для школьников специалисты регионального МЧС

События приурочили к Дню защиты детей.

Большинство школьников уже ушли на каникулы. По статистике, именно в летний период происходят возгорания на открытых площадках, в связи с детской шалостью.

Для того чтобы поздравить маленьких северян с праздником и ещё раз напомнить им о правилах безопасности, спасатели провели конкурс детского рисунка на асфальте, а также продемонстрировали пожарно-спасательную технику и оборудование.

Выставку спасатели развернули на территории детско-юношеской библиотеки и рядом с ДК имени С.М. Кирова.