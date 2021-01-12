Безопасный способ посещения Галереи безопасности Мурманской области

Посмотреть на уникальные экспонаты Галереи безопасности Мурманской области теперь можно во время виртуального тура.

Залы музея доступны в виде панорам, которые можно посмотреть и на обычном мониторе или экране мобильного телефона, так и с помощью VR-технологии.

Очки виртуальной реальности, позволят, буквально, пройтись по галерее. К слову, с экспозицией можно ознакомиться самостоятельно и, прибегнув к помощи виртуального аудиогида.

По мнению сотрудников учреждения, такой способ посещения музея на сегодняшний момент самый безопасный. В Галерее безопасности Мурманской области представлены редкие экспонаты, связанные с пожарной охраной в Заполярье, начиная с конца XIX века и до наших дней.