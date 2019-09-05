«Безопасный троллейбус» снова вышел на дороги Мурманска

Инспекторы ГИБДД совместно с городским общественным транспортом напоминают мурманским школьникам о правилах дорожного движения. Учебный год начался, школьники вернулись из отпусков. Но многие из них забыли о правилах дорожного движения, считают инспекторы ГИБДД. Именно поэтому в Мурманске вот уже три года проходит акция «Безопасный троллейбус».

«Безопасный троллейбус» не только познавательный, но и интересный, - поясняет Владимир Буряк. – Проходит экскурсия, во время которой рассказывают об истории, о городе. Это одна составляющая. Сотрудники ГАИ рассказывают о правилах дорожного движения».

«Безопасный троллейбус» вышел на линию уже в 10 раз. Мероприятие организовано инспекторами ГИБДД и Мурманской областной детско-юношеской библиотекой совместно с крупнейшим транспортным предприятием области АО «Электротранспорт».

«Это очень важная акция. В начале учебного года, когда дети вернулись в город после каникул, мы им напоминаем о том, что необходимо вспомнить правила поведения в общественном транспорте, потому что некоторые дети иногда не держатся за поручни, бегают по салон», - рассказала Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Мурманску.

Сотрудники ГИБДД призывают взрослых обращать внимание на поведение маленьких участников дорожного движения. Если дети ведут себя неправильно, играют у дороги, бегают в общественном транспорте и подвергают свою жизнь опасности, необходимо поговорить с ребёнком и остановить его. Но сегодняшние участники экскурсии говорят, что правила дорожного движения знают.

Еще школьникам рассказали, что делать, если они сели не в тот автобус или потерялись в городе.