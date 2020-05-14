Безработица жителям Мурманской области не грозит

Как стало известно, из-за пандемии сроки ЕГЭ сдвигаются, а это значит, что у выпускников появилось дополнительное время на выбор будущей профессии и, соответственно, учебного заведения.

В настоящее время в списке самых востребованных учителя, врачи, медицинские сестры, инженеры, специалисты всех уровней в строительной и транспортной сферах. Сделать правильный выбор будущей специальности выпускникам помогает центр занятости, эксперты которого делают подборку самых востребованных вакансий. Аналитики учитывают и запросы от работодателей. В центре отмечают, что безработица Мурманской области не грозит, база вакансий в регионе насчитывает более двадцати одной с половиной тысяч рабочих мест. А с обретением Мурманском статуса территории опережающего развития, потребность в специалистах, безусловно, вырастет.

Роман Непомилуев, начальник управления занятости населения Минсоцразвития Мурманской области: «Мы ежегодно актуализируем прогноз потребности в кадрах экономики и социальной сферы Мурманской области. И он буквально к июлю месяцу будет готов. Поэтому, тем, кто интересуется перспективами, какую профессии выбрать, думаю, будет нелишним заглянуть в этот прогноз».