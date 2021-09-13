Безумная гонка большого летнего экологического экомарафона «Чистый регион»

Десятки команд на протяжении трёх месяцев очищали Мурманск от скопившегося мусора и боролись за победу.

«Чистый регион» - это не просто название экомарафона, а цель, которой задались организаторы, чтобы помочь родной земле. На протяжении всего лета команды мурманчан собирались вместе в и убирали загрязненные территории областного центра. Всего было три этапа – «Вода», «Лес» и «Горы». Участвовать в марафоне захотели не только взрослые, но и дети.

Лев Афиногенов, участник экомарафона «Чистый регион»: «Мы понимали, что мы делаем доброе дело. Когда мы убираем мусор, мы делаем планету чище и прекрасней».

Каждый хотел внести свой вклад в это непростое, но важное дело, поэтому к марафону присоединились и крупные организации. Например, соорганизатором «Чистого региона», созданного сообществом «Регион51», стал «Мурманскводоканал».

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы случайно нашли этот пост и среагировали на него. Конечно, это классное мероприятие, это воспитывает нашу молодёжь. Надо было просто посмотреть, как ребята активно убирали этот мусор, как фактически они заботились о природе».

Всего в марафоне приняли участие 12 команд. Они, полностью очистив три большие городские локации, собрали в общей сложности 12 «КАМАЗов» мусора.

Не забывая, что это соревнования, естественно, такие усилия были отмечены призами. По итогам каждого этапа победители получали подарки от партнёров проекта. Но главная награда ждала их в конце, на большой церемонии награждения.

Дмитрий Афиногенов, организатор экомарафона «Чистый регион», руководитель сообщества в соцсети «ВКонтакте» «Регион 51»: «Призовой фонд за первое место 50 тысяч рублей. Также у нас предусмотрены специальные подарки для второго места от компаний «Гармин» и «Радиоклуб». Кстати, это очень крутые подарки, я бы даже поспорил, что лучше. И третье место – у нас очень много мерча от компании «Регион51».