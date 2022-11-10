«Безымянная звезда» - в Мурманском областном драматическом театре новая постановка

Пьеса «Безымянная звезда» известна нашему зрителю по одноимённому фильму Михаила Козакова 1979 года. Спектакль прочно вошёл в репертуары многих российских и зарубежных театров. Теперь и у северян есть возможность насладиться не потерявшей актуальности трагикомедией.

На сцене областного драмтеатра состоялась премьера пьесы за авторством Михаила Себастьяна. Сюжет многим покажется знакомым: в жизнь простого и несколько наивного учителя астрономии из маленького городка подобно метеору врывается светская львица, прямиком из казино. Вокруг их отношений и развивается дальнейшее действо. Спектакль идёт на малой сцене областного драмтеатра.

«Пьеса настолько лёгкая, ироничная и светлая, что никто из зрителей не уйдёт разочарованным», - поделился с нами новый режиссёр театра Николай Гадомский. Он также подчеркнул, что уже давно хотел поработать с этим произведением, это его первая постановка в стенах нашего областного драматического театра. Гадомский также отметил, что наша театральная труппа – большие мастера и настоящие профессионалы, с которыми было приятно взаимодействовать.

Николай Гадомский, режиссёр-постановщик: «Пьеса написана в 1943 году, во время Великой Отечественной войны, написана в еврейском гетто, в Румынии. Её автор - молодой многострадальный человек, который в этом гетто пьесу и писал. Я постарался не затрагивать эту тему, но мне кажется, в спектакле она всё равно присутствует».

Постановщик также отметил, что спектакль не просто так запустили на малой сцене – это призвано усилить эффект, оказываемый на зрителя. Сама пьеса будет идти до конца этого года, после чего режиссёр планирует заняться чеховскими рассказами. На основе нескольких из них будет поставлен спектакль «Шутки на грани нервного срыва», оценить который мы сможем уже будущей весной.