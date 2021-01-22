Биатлонистка из Мурманской области завоевала золотую медаль на Кубке России в Красноярске

Анастасия Егорова стала лучшей в индивидуальной гонке на 12,5 км с 4-мя огневыми рубежами.

Спортсменка преодолела дистанцию, допустив только два промаха. Впрочем, и соперницы Анастасии из Тюменской и Свердловской областей не смогли отстреляться идеально. От лидера гонки каждая из девушек отстала почти на полторы минуты. Сейчас в Красноярске, где проходят соревнования по биатлону, немного теплее, чем в Мурманске, около -11, впрочем, и эта температура считается не самой комфортной у спортсменов. Осложнял гонку и несильный, но непрерывный снегопад.