«Библионочь» в Мурманской области в этом году пройдёт уже в 15-й раз

18 апреля библиотеки региона распахнут двери для посетителей, чтобы удивить и порадовать северян интересной программой. Девиз акции - «Единство народов - сила России!».

Главной площадкой для встречи с любителями литературы станет Мурманская областная научная библиотека. С 18 до 23 часов здесь развернётся праздник, на который можно прийти всей семьей. Будет ярмарка мастеров, спектакли, кинопоказы и даже музыкальное и кинобинго.

Ольга Кузьминых, заместитель директора по развитию Мурманской областной научной библиотеки: «В этом году мы пригласили московского лингвиста, подискутируем. Состоится большой и интересный квиз для детей и взрослых. К нам приезжает поэт из Праги с программой «Мой Бродский».

Для юных гостей подготовят игровую площадку с аквагримом и мультфильмами, а также показы в планетарии. Завершит вечер творческий квартирник, где стихи и песни из кинофильмов можно будет исполнять всем залом.

Ольга Кузьминых, заместитель директора по развитию Мурманской областной научной библиотеки: «Библионочь» - это такая ночь, когда приходят не только любители литературы. Это настоящий праздник: концерты, мастер-классы. В этом году у нас цель, чтобы мурманчане пришли всей семьей и отдохнули у нас в библиотеке».

Вход на мероприятия акции «Библионочь» свободный. По оценкам организаторов, в акции традиционно примут участие порядка пяти тысяч северян.