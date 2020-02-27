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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.02.20 19:30

Библиотечки на улице продлевают жизнь книгам и дарят радость мурманчанам

В век цифровых технологий бумажные книги не теряют своей актуальности. Накопившиеся дома издания, которые уже не помещаются на полках, можно отнести в ящики для буккросинга.  Съёмочная группа  «Арктик-ТВ» узнала, какую литературу чаще всего можно найти в городских парках.

Буккро́ссинг или, говоря по-русски книговоро́т, явление не новое, но в Мурманске лишь недавно стало набирать популярность. Теперь практически в каждом городском сквере и парке можно найти специальные боксы для литературы.

Любой желающий может взять книгу,  чтобы почитать в свободное время, можно положить в ящик уже прочитанные издания, которые найдут нового читателя.

Владимир Шкода, мурманчанин: «Тут сразу видно, что  литература моего возраста, покупалось в советское время. Здесь продлевается их жизнь, а так бы оказались в макулатуре».

Идея передачи бумажных изданий из рук в руки пришла к нам с запада. Мы решили узнать у туристов из Австрии, которые прогуливались в парке на Пяти Углах, насколько у них востребованы такие уличные мини-библиотеки.

Туристы из Австрии: «У нас в городе установлены старые телефонные кабинки. Они смотрятся очень необычно в современной среде. Каждый, кто пожелает, может оставить там любую книгу или взять совершенно бесплатно другую»

– Насколько такой проект популярен у вас?

- Не очень популярен, он только начинает своё развитие.

Сразу два деревянных ящика мы нашли на Рябиновой аллее, один из  них приглянулся нам рисунками на корпусе, выполненными по мотивам известного скандинавского литературного произведения о Муми-Троллях. Горожане говорят, что такой же бокс, но с Алыми парусами, был расположен в сквере на Хлобыстова, только там он не прижился - хулиганы сожгли его, а ведь на полках могли находиться ценные семейные реликвии.

Владимир Шкода, житель Мурманска: «Хочу поблагодарить Чубаровых, даже штемпель есть на странице. Этой книгой мурманчане смогут скрасить вечер».

Ещё раз мы убедились, что каждый может найти литературу по вкусу.

Владимир Шкода, мурманчанин: «Мне, например, Сутеев порадовал, потому что напоминает о беззаботном детстве».

Редакция «Арктик-В» также решили поучаствовать в буккросинге и оставила две книги с сувенирными наклейками нашего телеканала в библиотеке под открытым небом. Случайный читатель может найти их в парке возле торгового центра на проспекте Ленина.

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