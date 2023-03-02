«Библиотечная столица» – таким статусом наделили Мурманск в 2023 году

Первую в России модельную библиотеку открыли именно в столице Заполярья. В этом году планируют открытие уже восьмой модельной библиотеки на улице Чумбарова-Лучинского, 40/3.

С 2019 года в Мурманске открыли 7 модельных библиотек. Такого рода учреждения – это многообразные, удобные и функциональные интеллектуально-образовательные центры. В рамках реализации национального проекта «Культура» к октябрю этого года планируют открыть восьмую обновлённую модельную библиотеку в филиале на улице Чумбарова-Лучинского.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Каждая из создаваемых библиотек – модельных библиотек – особенная. Повестка, которая будет охвачена здесь, это, в первую очередь, экология и поддержка молодёжных инициатив. Плюс, будет создано несколько важных пространств для особенных детей. В том числе, сенсорная комната, в которой смогут проводить время, заниматься и развиваться детишки с определёнными особенностями здоровья».

Почему именно экологическое направление? Говорят, что юным мурманчанам важно рассказывать про необходимость беречь хрупкую северную природу, а также, объяснять, как это можно делать. Интересная форма и подача материала точно воодушевят ребят к новым исследованиям.

Екатерина Новохатченко, заведующая филиалом №5 Центральной городской библиотеки г. Мурманска: «В нашей библиотеке будут функционировать детская зона, библиотечное пространство «Зелёный мир», где будут проходить мероприятия. Будут функционировать две фотолаборатории с электронными микроскопами. У нас будет мини-теплица для выращивания растений, у нас будет стена с гидропоникой, где можно будет выращивать абсолютно любые растения, проводить какие-то научные опыты».

Как отмечают сотрудники учреждения, после преобразования библиотек посетителей становится в разы больше - и детей, и взрослых. «Мы возвращаем поколения к книгам», - подчеркивают специалисты.