Библиотека Б. Ельцина пришла в Мурманск

В Мурманске открылся Региональный центр Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина - одной из трёх национальных библиотек России, которая собирает и хранит в цифровом формате архивные материалы культурного наследия страны.

Центр будет располагаться в одном из помещений областной научной библиотеки, но в ближайшее время филиалы откроют ещё в нескольких городах области.