Библиотека для слепых и слабовидящих отмечает 50 лет

В этом году Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих исполняется 50 лет. Определенной даты, приуроченной к дню рождения, учреждение не имеет, поэтому сейчас проходит ряд мероприятий, посвященных полувековому юбилею.

Уже 50 лет мурманчане с плохим зрением могут заниматься в специальной библиотеке для слепых и слабовидящих. В юбилейный год библиотека проводит ряд дополнительных мероприятий. Одно из которых - международная конференция «Современные тенденции комплексной реабилитации инвалидов по зрению». Для выступления на ней были приглашены представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и даже Швеции.

- Вы знаете, все основные мероприятия в нашей библиотеке ещё впереди, - признаётся Наталья Киреева, директор Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. – Все наши значимые декады впереди. Это декада пожилого человека, это Международный день слепых, это декада «Белая трость», декада инвалидов, которой завершается год. Поэтому все мероприятия ещё у нас впереди.

После окончания конференции состоялась традиционная торжественная часть. Поздравить библиотеку с днём рождения пришли постоянные читатели, а также представители правительства и коллеги из других учреждений.

- Дорогие коллеги, я от имени комитета по культуре и искусству Мурманской области поздравляю ваш замечательный коллектив с таким прекрасным полувековым юбилеем, - говорит Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области. - В общей системе социальной поддержки населения Мурманской области наша областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих давно стала собственным центром притяжения людей с ограничениями по зрению.

За высокий профессионализм, большой вклад в социокультурное обслуживание инвалидов по зрению работникам библиотеки были вручены благодарственные письма и памятные подарки.