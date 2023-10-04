Библиотека нового поколения для всей семьи открылась в Мурмашах

Современный дизайн, просторные залы и последние бестселлеры в мире книг - всё это стало доступно в Центре семейного досуга и общения «Читаем без границ» в п.г.т. Мурмаши. Новое модельное пространство открыли на базе городской библиотеки.

Оксана Данилова, глава городского поселения Мурмаши: «Это вдвойне важно, потому что в этом году Мурмаши отмечают 8-летний юбилей. Благодаря национальному проекту «Культура» и в соответствие с планом «На севере-жить!» по модельному стандарту у нас появляется такая новая площадка».

Торжественную церемонию открытия посетила и председатель комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Мурманской областной Думы Лариса Круглова.

Лариса Круглова, председатель комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Мурманской областной Думы: «В рамках национального проекта «Культура» мы можем преобразовывать наши поселенческие библиотеки, сельские библиотеки. Муниципалитету тяжело справиться финансово и заниматься такими важными для жителей населённых пунктов мероприятиями».

Актуальность библиотек не падает, ведь с каждым годом пространства становятся всё более уютнее и многофункциональней. Здесь можно не только арендовать понравившуюся книгу, но и поиграть в настольные игры или консоль, погрузиться в виртуальную реальность с помощью специальных очков, создавать фото- и видеоконтент в оборудованном зале или задержаться в интерактивно-выставочной зоне у LED панели диагональю 75 дюймов, к примеру, чтобы порисовать.

Дарья Монклевич, посетительница библиотеки: «В библиотеке появились новые предметы, новые технологии. Библиотека стала более разнообразной, появились новые сферы, стало интереснее».

Руслана Хайко, посетительница библиотеки: «Когда я сюда пришла, сразу увидела светлую обстановку, по сравнению с тем, что было раньше, здесь всё красиво в нежных тонах сделали. Привлёк внимание большой телевизор с плойкой. Много интересных игр».

Также для всех посетителей доступна арт-территория. В зале для творчества можно проводить концерты, ведь он оборудован высококлассной акустической системой, а в дополнение - беспроводные наушники, микрофоны, караоке-система и даже электронное пианино.

Ещё один безусловный плюс - наличие компьютерной техники. В зале свободного чтения можно воспользоваться ноутбуками и занять удобное рабочее положение, например, на пуфиках или диване. Всё продумано до мелочей для того, чтобы пребывание в библиотеки было комфортным и увлекательным. Новое пространство должно стать точкой притяжения для всех мурмашинцев.