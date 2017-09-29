Библиотека с лаундж-залом ждёт молодых читателей

Понятие «лаундж» многим мурманчанам знакомо, но вот про лаундж-библиотеку сегодня жители города услышали впервые. Детская библиотека на ул.Беринга, 28 открылась после ремонта. Внутри нашлось, чем удивить первых посетителей - теперь постигать мир книг здесь будет не только интересно, но и удобно.

На улице холодно, но рядом с детской библиотекой на ул. Беринга, 28 дети играют с солнышком. Загадки, конкурсы и много музыки - царство книг после ремонта открывают, как и положено, весело. В центре внимания - красная кнопка. Она поднимает тяжёлые ролл-ставни в таинственный мир печатного слова. А внутри тоже по-праздничному ярко и светло, а главное, есть огромное количество возможностей для досуга с пользой.

- Очень важно, что здесь есть книги не только на бумажных носителях, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – С помощью Интернета можно зайти на федеральный сайт, взять книгу в электронном виде, получить логин-пароль, а дома, так скажем, насладиться чтением. Трудности, которые могут вдруг появиться у сотрудников библиотеки - это наличие более 30 тысяч единиц изданий, 17 тысяч читателей.

Весь эксклюзив - в читальном зале. Никаких скучных столов и стульев. Наслаждаться книгой можно прямо на подоконнике или на лежаке внутри стеллажа: настоящий лаундж. Погрузиться в книжные миры здесь не только ничто не мешает, но и помогает атмосфера комфорта.

- Само название «лаундж-зона» родилось у нас буквально за два дня до открытия, - рассказывает Веслава Лобода, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная детская библиотека г.Мурманска». - Мы перебрали огромное количество названий и, в конце -концов, решили, что это и современно, и, в принципе, довольно интересно, и это будет очень интересно молодым читателям.

Получилось, действительно, интересно. Юные книголюбы Максим Крепшев и Артём Коршунов старания библиотекарей оценили по заслугам. Они в восторге. По сравнению с тем, что было раньше, говорят ребята, это просто сказка.

- А раньше тут книги не стояли. Стояли стулья, компьютеры, - рассказывают Максим Крепшев и Артём Коршунов. - Только в том зале был бинбэг, где стулья стояли, экран большой.

За годы существования городской программы по модернизации библиотек она полностью себя оправдала. На сегодняшний день обновлены 25 филиалов во всех округах областного центра, а регулярно проводят время в городских интеллект-центрах 36 тысяч детей и 70 тысяч взрослых.