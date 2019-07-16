Библиотека в мкр.Росляково станет новым информационным интеллект-центром

Сейчас в помещении ускоренными темпами идёт капитальный ремонт, который по плану должен завершиться 31 июля. А уже с начала нового учебного года обновленная библиотека начнёт работать в полную силу.

В Росляково возродят традиции семейного чтения. Именно на этом делается акцент в процессе реконструкции местной библиотеки, которая была открыта здесь ещё в 1973 году. Ход ремонта лично проверил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

«На самом деле в Росляковской библиотеке уникальный фонд краеведческой литературы, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - А почему так получилось? Комплектовали фонды так: Североморск закупал много книг в своё время, поэтому в этой библиотеке хороший фонд».

Сейчас ремонт в самом разгаре, идут работы по выравниванию стен и полов, расширению дверных проёмов, монтажу оконных блоков и замене старых светильников на новые - светодиодные. Строители уделяют внимание не только внутреннему интерьеру, но и фасаду здания.

Новый интеллект-центр расширит свой фонд и сможет принимать читателей разных возрастов. Прийти сюда смогут и люди с нарушениями слуха и зрения.

«У нас есть книги в формате Брайля, у нас есть аудиокниги, - рассказывает Светлана Исаева, директор Центральной городской библиотеки г. Мурманска. - Есть возможность вне стационарного обслуживания наших читателей в мкр.Росляково, когда на дом приносят литературу с крупным шрифтом и на таких носителях».

Следует отметить, что Мурманск один из немногих городов в стране, где создана сеть из 18-ти информационных интеллект-центров на базе библиотек. Их регулярно посещают более ста тысяч северян.