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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.11.23 19:30

«Библиотека Высокого полёта» объединяет жителей посёлка Высокий

Напомним, в закрытом военном посёлке Высокий открыли новую модельную библиотеку с названием «Библиотека Высокого полёта» первого сентября. Она под стать авиационному гарнизону.

На сегодняшний день библиотеки нового поколения – это территории для интеллектуального и творческого развития, делового и неформального общения, встреч с интересными людьми.

Культуре – дорогу в малые населённые пункты! Буквально в начале осени в Высоком, расположенном рядом с Оленегорском, открыли модельную «Библиотеку Высокого полёта». Это уже третье учреждение такого типа на территории округа. 

Иван Лебедев, глава города Оленегорск: «Большие молодцы – коллектив. На самом деле они проделали большую работу. Ведь любые ремонтные работы – это всегда очень сложно и непросто. Появляются какие-то дополнительные работы. Но слаженно, вместе с подрядной организацией завершили ремонт раньше времени. Закупили дополнительное оборудование, получилось такое прекрасное место притяжения».

Учреждение культуры заработало в новом статусе модельной библиотеки после модернизации в рамках национального проекта «Культура». В библиотеке работают залы «АэроБум», «Взлёт», «Вираж», «Выше облаков», библиокафе «Авиатор». В такой лётно-небесной тематике названы и новые функциональные зоны. Оно и понятно, ведь библиотека находится на территории авиационного гарнизона.

Мария Дружининская, заведующая библиотекой филиала №3 «Библиотека Высокого полёта»: «Это развитие, устремление вверх, воплощение мечты, движение к своей цели. Поэтому у нас «Библиотека Высокого полёта». С помощью библиотеки можно реализовать свой творческий потенциал, раскрыть его. С помощью книги, конечно, так как книга всегда помогает в этом».

Стоит отметить очень немаловажный момент развития библиотеки - это обновленный фонд литературы для читателей всех возрастов. Новые, красивые и притягательные книжные издания с полок радуют глаз и кошелёк, к слову, тоже. 

Мария Дружининская, заведующая библиотекой филиала №3 «Библиотека Высокого полёта»: «С помощью участия в данном проекте у нас появилось уже на данный момент более тысячи новых изданий. Это очень заметно. Это и литература современная, это литература ноль плюс, шесть плюс».

В обновлённом пространстве помимо книг есть много различных активностей и клубов по интересам. Любой желающий может к ним приобщиться.

Одно из интересных преобразований в библиотеке – электронный каталог, который делает процесс поиска книги ещё более комфортным. 

Есть в библиотеке и маленький любимец – Хома, который кушает и сжигает калории на беговом колесе. 

Сочетание современного и удобного пространства особенно в таких малых населенных пунктах, по словам главы, это особенно важно и нужно.

Иван Лебедев, глава города Оленегорск: «Современные технологии, современная интерактивная библиотека, прекрасная электронная доска есть. И дети приходят, общаются между собой. А в наше время это важно. Чтобы они не в гаджетах сидели, а общались, читали книги. Команда сотрудников занимается этим, проводит прекрасные досуговые мероприятия».

Иван Николаевич и сам оформил себе в библиотеке читательский билет.

По словам сотрудников библиотеки, раньше все привыкли выезжать на интересные творческие события в другие города, но благодаря такому центру ситуация изменилась и у жителей посёлка стало намного больше возможностей.

Мария Дружининская, заведующая библиотекой филиала №3 «Библиотека Высокого полёта»: «Сейчас это новое пространство, оно само привлекает творческих людей. И библиотека выступает площадкой для проведения мастер-классов, проведения различных игр».

По словам губернатора Мурманской области, улучшение условий жизни на территориях, где проживают военнослужащие и их семьи, один из приоритетов. Обновлённая «Библиотека Высокого полёта» - это только подтверждает.

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