Библиотеки области вновь встречают своих посетителей, но книгам приходится «ложиться на карантин»

Для читателей и сотрудников библиотек установлены определённые требования. Традиционные мероприятия в связи с мерами против коронавирусной инфекцией тоже пришлось отложить.

Дважды в год – осенью в День матери и летом- в День защиты детей александровские библиотекари посещают роддом, чтобы поздравить мамочек и подарить первые книги младенцам. В этом году акция «Ты рождён читателем» сменила формат. Лично вручить подарки не удалось, пришлось передать 8 пакетов в снежногорский родильный дом через медперсонал.

Ирина Кольчевская, заведующая Городской детской библиотекой «Мир детства», г. Снежногорск: «Самое главное, что наши роженицы и новорожденные получили эти пакеты, эти подарки. Будем ждать их в стенах нашей библиотеки, тем более, что с 1 июня библиотеки работают в прежнем режиме, но с определенными акцентами».

В коридорах и залах снежногорской цитадели знаний немноголюдно. Таковы правила – библиотекам можно работать с соблюдением особых требований. Посетители должны быть в масках и перчатках, в одном помещении не более пяти человек, включая сотрудников. Принесённые читателями из дома книги подвергаются карантинному режиму.

Ирина Кольчевская, заведующая Городской детской библиотекой «Мир детства», г. Снежногорск: «Сейчас книги, принесённые читателями, мы уносим в специально отведённое помещение, где обрабатываем их специальными средствами и они должны «отлежаться» 72 часа. Только после этого мы возвращаем книги на полки и можем выдавать другим посетителям».

Дезинфекция изданиям никак не вредит, заверили библиотекари. Помещения абонемента, читального и залов электронных услуг регулярно проветривают и обрабатывают. Многие постоянные и уже полюбившиеся мероприятия пришлось перевести в онлайн-режим. Например, прошла «Библионочь».

С мерами против распространения коронавируса сотрудники библиотек согласны, но выражают надежду на скорое возвращение привычного режима.