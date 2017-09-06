Библиотеки в шаговой доступности

Одному их филиалов центральной городской библиотеки 15 сентября исполняется 55 лет. Юбилейную дату сотрудники и посетители читательских залов встретят в отремонтированных помещениях с пополненными запасами книжных изданий.

Библиотека на улице Свердлова Мурманска была открыта в 1962 году и с тех самых пор капитального ремонта в помещениях не проводилось. Учреждение специализируется на работе и со взрослыми читателями, и с детьми, и школьниками. В этом храме книг числится более 2 тысяч читателей, в основном - жителей микрорайона.

- Сегодня это уже 24-я библиотека, в которой проведён ремонт. И очень важно, что она находится внутри очень уютного спального микрорайона, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Мы про магазины часто говорим « магазин в шаговой доступности», но и библиотека должна быть в шаговой доступности для того, чтобы можно было даже после работы сюда забежать.

В помещениях библиотеки провели не только косметический ремонт. Тут полностью заменили систему отопления и электропроводку. Старые окна демонтировали и установили современные стеклопакеты. А для удобства людей с ограниченными возможностями обустроили расширенную входную группу со специальным пандусом.

- У нас сейчас любой ремонт проводится с учётом необходимости организации доступной среды, - отметила Светлана Исаева, директор МБУК «Центральная городская библиотека города Мурманска». – Для этого мы сотрудничаем с общественными организациями инвалидов, которые нам подсказывают, как лучше адаптировать те или иные помещения для людей с ограниченными физическими способностями.

Оценить новшества сегодня пришли и читатели библиотеки. Вадим Грузднев учится в 3 классе, мальчик интересуется книгами про доисторических животных. Признается, что теперь, после ремонта, в библиотеку будет приходить каждый день. «Мне нравится читать, потому что книги дают новые знания, - говорит Вадим Грузднев, читатель библиотеки. - Про динозавров мне нравиться больше всего читать».

Мурманские интеллект-центры привлекают горожан различных возрастов. Для того чтобы посетителям было комфортно и приятно приходить в модернизированные библиотеки, за последние годы в рамках городской программы отремонтировали уже 24 учреждения во всех округах столицы заполярья.