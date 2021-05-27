«Библия» - для молодёжи, почётные звания - для городов… Что обсуждали депутаты облдумы

В областной Думе состоялось очередное заседание. Депутаты рассмотрели десяток вопросов, среди них был и проект «О молодёжной политике», а также закон о присвоении населенным пунктам Мурманской области почётных званий.

Депутаты областной Думы приняли законопроект «О молодёжной политике в Мурманской области». Парламентарии отмечают, что реализация документа будет способствовать духовному, интеллектуальному и социальному развитию личности. Проект закона предусматривает ежегодный отчёт уполномоченного о положении молодёжи в регионе.

Депутаты приняли и закон «О почётных званиях Мурманской области». Так, города и населённые пункты, в которых проходили ожесточённые сражения в ходе Великой Отечественной войны, смогут получить «приставку» - город воинской или морской доблести.

Благодаря реструктуризации бюджетных кредитов депутатам удалось найти дополнительные средства на поддержку инвестпроектов.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Те средства, которые высвобождаются правительство региона, говорят о том, что можно выделить 1,4 млрд рублей и направить их на инвестпроекты. Эти деньги можно использовать на инвестпроекты в нашем регионе».

На 318 млн рублей увеличат и финансирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области. Проект закона депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении и окончательной редакции.

Средства направят на выплаты медработникам, на финансовое обеспечение расходов учреждений, осуществляющих деятельность в системе ОМС, а также на приобретение медицинского оборудования.