Билеты на самолёт из Мурманска в Воронеж, Казань и Ростов-на-Дону можно будет купить дешевле

Скидка будет доступна для семейной поездки с бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает.

Затраты авиакомпаниям на льготные тарифы компенсирует правительство. Такое решение премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал на совещании с вице-премьерами.

«Решение правительства позволит десяткам тысяч наших граждан приобрести билеты по фиксированным низким ценам. Семьи даже со скромным достатком смогут с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить родственников, бабушек и дедушек в других городах», – отметил Михаил Мишустин.

Всего планируется субсидировать перелёты по 46 маршрутам. В бюджете текущего года на эти цели предусмотрено более миллиарда рублей. Воспользоваться льготными семейными авиабилетами можно будет уже в августе.