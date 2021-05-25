Билеты раскуплены! 30 мая на сцене ДК имени С.М. Кирова состоится четвертьфинал Мурманской лиги КВН

Несколько часов искрометного юмора обеспечены всем гостям. И если вам интересно узнать, как команды готовятся к этому событию, придумывают шутки, то добро пожаловать за кулисы – на репетицию.

«3+2» - молодая команда, которая завоевала третье место на фестивале Мурманской лиги КВН. Их название - это число выступающих на сцене: три мальчика, две девочки. Ребята уже подготовили четвертьфиналу много крутых шуток и начали репетиции.

Несмотря на молодой возраст, ребята давно играют в КВН, но раньше были участниками разных команд. Они решили объединиться, чтобы продолжить юмористический путь вместе.

Елизавета Мильман, звукорежиссёер команды КВН «3+2»: «У нас на фестивале была финальная миниатюра, которая очень понравилась зрителям. Они попросили её продолжения. И вот, приходите, смотрите, что там мы придумали. Должно быть весело».

Сергей Пьянков, участник команды КВН «3+2»: «Будет весело. Нужно приходить, смотреть, за нас переживать».

«Сверхразум» тоже опытные игроки на юмористической сцене Мурманска. Они давно зарекомендовали себя, как артисты, умеющие удивлять. И вновь интригуют зрителя тем, что подготовили необычное выступление. Но всё держат в тайне. Зато охотно делятся тем, что будут делать после выступления.

Арина Исраелян, Артём Чередник, Валентина Чивчик, участники команды КВН «Сверхразум»: «Мы после игры сразу садимся в самолёт и едем на ещё одну игру. В Курск - Центральная Лига. Там сборка будет со всех игр. Мы никогда в ней не светились, поэтому можно делать всё, что захочется».

Вновь Мурманскую лигу КВН будут покорять и парни из «Сборной КГМК». Сотрудники компании из Никеля, Заполярного и Мончегорска – взрослые серьёзные люди, которые на самом деле очень любят посмеяться от души.

Андрей Коржобин, капитан команды КВН «Сборная КГМК»: «У нас есть и производственная тематика, есть из жизни шутки. Сейчас некоторые шутки связаны с выборами».

У команд остаётся всего несколько дней для правки текстов и на репетиции. Алексей Шамов, руководитель и редактор Мурманской официальной лиги КВН: «Мы из года в год делаем это мероприятие и надеемся, что оно будет, как минимум, не хуже. Мы собрали интересное жюри в этот раз, у нас много медийных людей». У нас в жюри будет сидеть чемпион Высшей лиги и капитан команды «Русская дорога» Алексей Кривеня, капитан «Сборной Снежногорска» Сергей Жариков и участник весенней серии игр «Что? Где? Когда?» Алексей Бакуменко».

Напомним, 30 мая в 19 часов на сцене ДК Кирова 10 команд сойдутся в четвертьфинале Мурманской лиги КВН. Не пропустите, будет действительно смешно.