Бим терроризирует жильцов дома на улице Баумана

Уже несколько месяцев мурманчане, проживающие в доме № 10 по улице Баумана, не могут спокойно спать. Причина – вой собаки. Несчастное животное оказалось заперто в пустующей квартире на пятом этаже. Оказалось, что избавить соседей от шума и помочь измученной собаке не так-то просто.

Лай, вой и бесконечный скулёж. Уже несколько месяцев пёс Бим не даёт соседям спокойно жить. Истошные собачьи мольбы о помощи и внимании раздаются не только днём, но и ночью.

- Днём-то ладно, пусть она бегает. Как говорится, она поскулила и ушла, - считает Тамара Владимирова, жительница дома № 10. - Но ночью, когда мы просыпаемся в 2 часа, в 3 ночи. Это не передать. И это не день и не два.

- Она гулять хочет, она закрыта сутками. Бывает, что всю ночь воет, - делится своими впечатлениями Александр Дорохов, житель дома на улице Баумана.

Когда-то в этой квартире жила семья с детьми. По мнению соседей, неблагополучная. А вместе с ними - две большие собаки-лайки. Владельцы жилплощади накопили огромные долги за коммунальные услуги и электричество. После чего куда-то переехали и стали жить раздельно.

Одну из собак владельцы квартиры забрали с собой, а вот Бим остался в холоде и голоде. От одиночества и безделья животное буквально сходит с ума. Хозяин квартиры хоть и объявляется периодически, но за собакой толком не следит. Выгуливает, кормит и вновь уходит. Иногда отпускает её во двор без присмотра.

Измученные шумом соседи неоднократно обращались в правоохранительные органы, прокуратуру и администрацию Первомайского округа, однако, вердикт один: вызывайте участкового, пусть оформляет протокол об административном правонарушении.

- В соответствии с законом Мурманской области от 2003 года № 432 собственник животного обязан обеспечить тишину и покой в ночное время, не допускать шума животного с 22 до 8 утра, - напомнил прописные истины Андрей Кудинов, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 3 УВД по Мурманску. - В отношении данных лиц составлено 5 административных протоколов за совершение данного административного правонарушения. Данные лица привлечены к административной ответственности.

Санкция этой статьи предусматривает денежное наказание от пятисот рублей до двух с половиной тысяч рублей. Как сообщили в полиции, владелец животного штрафы выплачивает. Однако, на контакт с бывшими соседями идёт не всегда. Журналистам «Арктик-ТВ» поговорить с ним тоже не удалось. Собака по-прежнему продолжает терроризировать жильцов дома лаем и воем.

- В случае повторения данных эпизодов, я рекомендую гражданам обращаться в полицию, - успокоил горожан Андрей Кудинов, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 3 УВД по Мурманску.

Привлечь хозяина за жестокое обращение с животным невозможно - нет состава преступления. Ведь он кормит и выгуливает собаку хотя бы несколько раз в неделю. Но этого, очевидно, слишком мало. Ни полиция, ни собачьи приюты, ни общественники не смогут помочь жильцам дома, пока мужчина не выйдет на контакт и не даст своё разрешение. Остаётся взывать к совести владельца всеми способами и терпеть бесконечный шум.