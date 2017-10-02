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День за днём с «Арктик-ТВ»02.10.17 19:30

Бить и побеждать - в Мурманске прошёл открытый турнир по тайскому боксу

Представители боевого искусства Таиланда сразились между собой за право называться лучшими. В Мурманске прошёл открытый турнир по тайскому боксу. За ходом соревнований наблюдала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В областной центр на соревнования по тайскому боксу, посвященные памяти первого мэра Мурманска Олега Найденова, съехались юные спортсмены из самых разных уголков области. За звание лучшего в древнем боевом искусстве боролись представители Североморска, Мончегорска, Колы, Гаджиево и столицы Заполярья.

Участники турнира – ребята самых разных возрастов. Заниматься экзотическим видом спорта можно с 5 лет. Тайский бокс считается одним из самых безопасных среди боевых искусств.

-  Начинаем мы готовить боксёров с младших юношей, а заканчиваем юниорами. Также и девочки. Девочек у нас немного, но они тоже участвуют в соревнованиях, - говорит Дмитрий Буянов, тренер-преподаватель по тайскому боксу ДЮСШ № 7.

Многие юные спортсмены, которые  вышли на ринг, уже не новички. Но для некоторых сегодняшние соревнования стало дебютом. «Нас тренеры усердно тренируют перед соревнованиями, - говорит Елена Дядькина, участница турнира. - Больше времени дают нам на тренировки».

- Я сначала волновался, а потом понял, что не надо волноваться, тогда у меня  всё получится, - рассказал о своём настрое на бой Ермак Буров, участник турнира.

На ринге действительно жарко. Юные спортсмены совсем по-взрослому  демонстрируют навыки ведения боя, но после битвы жмут противнику руку. Зрители, среди которых родители и друзья, активно поддерживают боксеров.

- Мы своего сына отдавали в тайский бокс, потому что думали, что это ему пригодится для общего развития. А теперь этот вид спорта ему нравится, ходит и занимается, - рассказала Ирина Пряснухина, мама спортсмена. - Вчера он выиграл бой, а сегодня будет бороться за первое место.

Всего в соревнованиях приняли участие более 80 ребят. В каждой возрастной категории был определен чемпион. А утешительными призами для некоторых участников стали медали «За волю к победе» и «Лучшая техника». 

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