Если светские приёмы во Дворце культуры имени С.М. Кирова не помогли размяться и раскрепоститься, то мы вам расскажем о том, как проходят будни сотрудников драматического театра. Не пытайтесь повторить увиденное самостоятельно, ведь все трюки выполнены профессионалами.

От экшен-драк до опасных падений актёры Мурманского областного драматического театра испытали не ужас, а удовольствие, ведь бой был не настоящий, а постановочный.

А как сделать драку неотличимую от реальной? Мурманским специалистам об этом рассказал и показал заведующий кафедрой сценической пластики ГИТИСа, каскадёр Айдар Закиров.

Айдар Закиров, каскадёр, заведующий кафедрой сценической пластики Российского института театрального искусства ГИТИС: «Это тот раздел, которыми все артисты должны владеть. Владеть и уметь, чтобы это во время спектакля можно было использовать. Чтобы не было травм, они должны уметь падать, они должны уметь создать иллюзию настоящего боя, удара и какого-то движения».

Экшен сцены в «Тарасе Бульбе», «Утомленных солнцем-2», «Орде» и многих других фильмах - это дело рук Закирова. Каскадёр уверен, что миры театра и кино совершенно разные, но для профессионала важно знать все направления, особенно ведение боя. Бить звонкие пощечины должна уметь любая актриса.

Елена Царева, заслуженная артистка России: «Это очень важно, чтобы к нам приезжали почаще, потому что тело начинает работать в том ключе, в котором подзабыты уже немного движения мышц. Мы же в жизни так не дерёмся, как сейчас в течение часа».

А уже завтра труппу областного театра ждёт немаловажная встреча с ректором ГИТИСа Григорием Заславским, которому они покажут один из своих спектаклей.