С 26 января в Мурманске начнут работу первые пункты губернаторского проекта «Витаминизация»Чередой праздничных мероприятий в Мурманске отметят День российского студенчества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.01.24 19:30

Бить звонкие пощечины должна уметь любая актриса

Если светские приёмы во Дворце культуры имени С.М. Кирова не помогли размяться и раскрепоститься, то мы вам расскажем о том, как проходят будни сотрудников драматического театра. Не пытайтесь повторить увиденное самостоятельно, ведь все трюки выполнены профессионалами.

От экшен-драк до опасных падений актёры Мурманского областного драматического театра испытали не ужас, а удовольствие, ведь бой был не настоящий, а постановочный.

А как сделать драку неотличимую от реальной? Мурманским специалистам об этом рассказал и показал заведующий кафедрой сценической пластики ГИТИСа, каскадёр Айдар Закиров.

Айдар Закиров, каскадёр, заведующий кафедрой сценической пластики Российского института театрального искусства ГИТИС: «Это тот раздел, которыми все артисты должны владеть. Владеть и уметь, чтобы это во время спектакля можно было использовать. Чтобы не было травм, они должны уметь падать, они должны уметь создать иллюзию настоящего боя, удара и какого-то движения».

Экшен сцены в «Тарасе Бульбе», «Утомленных солнцем-2», «Орде» и многих других фильмах - это дело рук Закирова. Каскадёр уверен, что миры театра и кино совершенно разные, но для профессионала важно знать все направления, особенно ведение боя. Бить звонкие пощечины должна уметь любая актриса.

Елена Царева, заслуженная артистка России: «Это очень важно, чтобы к нам приезжали почаще, потому что тело начинает работать в том ключе, в котором подзабыты уже немного движения мышц. Мы же в жизни так не дерёмся, как сейчас в течение часа».

А уже завтра труппу областного театра ждёт немаловажная встреча с ректором ГИТИСа Григорием Заславским, которому они покажут один из своих спектаклей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО стали чаще других россиян искать подработку
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Shamay
26.01.24 00:30
Громадное спасибо Матвиенко за постоянную поддержку Арктики!
Комментарий к новости:Арктика и Дальний Восток — это общенациональный проект, на который в России возлагают большие надежды
Тамара Александровна Ушинская, мурманчанка.
25.01.24 16:16
Здравствуйте мурманчане, гости города-героя! Пишет Вам педагог, ветеран труда Тамара Александровна Ушинская. Что можно сказать, увидев сей телевизионный сюжет? Хочу сказать, что моя дочь ни в чем не
Комментарий к новости:В Мурманске продолжается рассмотрение дела директора единственного частного детского сада в столице Заполярья
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Год в порту». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Оптовые цены на основные виды мороженой рыбной продукции снижаются, а потребительские выросли на 0,85%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 86 копеек, евро укрепляется почти на 46 копеек-PRO Энергетику (18+)На выставке «Россия» подписано соглашение о развитии системы теплоснабжения Кировска-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 января-PRO Нефть и газ (18+)Последний модуль второй технологической линии «Арктик СПГ-2» отправлен с китайской верфи в порт Мурманск-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика