«Битвы за Север»: кто здесь смелый, ловкий и умелый?

Бои по смешанным единоборствам организовали в Мурманске. Войти в октагон не побоялись больше двух десятков смельчаков. Кому же сопутствовала удача в этот вечер?

«Битва за Север» - это новые спортивные бои по правилам бокса и смешанных единоборств. В турнире решили поучаствовать 16 спортсменов из Мурманской области, Архангельска, Вологды, Ростова и Биробиджана.

Дарья Боброва, организатор «Битвы за Север»: «Средний возраст у нас начинается от 20 до 30 лет. На самом деле, достаточно разный сегодня контингент. Есть титулованные спортсмены и ребята с улиц».

Правила для всех участников едины. И необходимо их строгое соблюдение, без использования запрещённых приемов.

Для мурманских спортсменов такие большие соревнования редкость. Поэтому можно считать их настоящим шансом, показать свою силу и стойкость.

Павел Лисов, судья «Битвы за Север»: «Для Мурманска это действительно необычное мероприятие. Это ярко, красочно, интересно. У нас есть в Мурманске бойцы, которые имеют возможность представлять наш город на более высоком уровне, на крупных соревнованиях. Я думаю, это неплохой старт для них».

Турнир проходил в формате открытого ринга, что позволило смелым зрителям тоже принять участие в боях под названием «Минутка». Такой шанс обладатели крепких кулаков и высокого уровня тестостерона не упустили. И разгорячённые увиденным, смело входили в октагон.

Но, конечно, главное внимание было нацелено на схватки профессиональных спортсменов. Зрелищно, чётко, жёстко. По классике жанра, последний бой был трудным самым. 22-летний мурманчанин Даниил Ланин в этот раз представлял Биробиджан.

Даниил Ланин, участник «Битвы за Север»: «Да, да, соперника знаю. Хороший и скромный парень, спортсмен не на словах, а на деле. Моё мнение, что это самый достойный и сильный соперник на данном турнире. Поэтому изначально я хотел драться с ним. А бой уже рассудит, кто из нас сильней».

Даниил сумел выстоять и побороть соперника, который не уступал ему на протяжении всего боя. По признанию победителя, эта схватка стала разминкой перед большим состязанием. Скоро Даниил отправится в Москву, чтобы участвовать в профессиональном турнире «Hardcore Fighting Championship».