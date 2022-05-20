«Бизнес для бизнеса» - конференция В2В прошла в Мурманске

Более 50 предпринимателей обменивались своими идеями и получали новые знания от приглашённых в Мурманск спикеров.

Лотерея, подарки и новые знания – всё это на конференции B2B для новых и действующих мурманских предпринимателей.

Один из спикеров встречи, генеральный директор онлайн-академии маркетинга «MAED» и основатель маркетинговой группы «Комплето» Андрей Гавриков свои 400 долларов заработал ещё в школьном возрасте. Как отмечает спикер, в бизнесе он уже 15 лет и с эмоциональным выгоранием знаком не понаслышке.

Андрей Гавриков, генеральный директор онлайн-академии маркетинга «MAED» и основатель маркетинговой группы «Комплето»: «Здесь какого-то универсального рецепта нет, у каждого свои какие-то вещи. У меня такой инструмент есть, называю его «стратегический день». В среду я не работаю! В этот день у меня никаких планёрок, встреч, общений, никаких тактических задач - только стратегические вещи, только в тишине, побыть с самим собой. Это даёт хорошую перезагрузку».

Конференция организована Центром предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области. Первые идеи такого рода встреч появились в 2018 году.

Виктория Тимонова руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области: «Центр поддержки предпринимательства не только организует обучающие мероприятия, но и так же мы финансируем услуги. Мы напрямую не выдаем денежные средства, а финансируем услуги. Наши заказчики приходят в нам, выбирают услугу, выбирают партнёра и уже непосредственно получают на выходе только услугу».

В конференции приняли участие предприниматели с разными бизнес-идеями. Одна из них - Оксана Строна, основатель детской игровой комнаты «Кубик», приехала из Оленегорска, где создала игровое пространство с лабиринтами, батутами, степами и многим другим.

Оксана Строна, предприниматель: «Хочется создать пространство для родителей и детей. И не просто игровую комнату, а там, где все - даже взрослый может почувствовать себя ребёнком».

Анастасия Стронгина, предприниматель: «Я ожидаю выступления именитых спикеров, ожидаю новых знакомств, контактов, но и какой-то новой информации в сфере маркетинга. Сегодня всё меняется, цифровые технологии у нас развиваются, нужно всегда успевать и знать, что с этим делать»5

Такие встречи Центр поддержки предпринимательства Мурманской области организует регулярно, чтобы попасть на одну из конференций достаточно следить за анонсами учреждения.