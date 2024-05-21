«Бизнес Хаус» приглашает на кастинг

Агентство развития Мончегорска запускает третий сезон молодёжного реалити-шоу.

Новые эпизоды будут посвящены туристическому бизнесу: восемь ребят из разных уголков страны попробуют открыть своё дело в гостевой сфере за Полярным кругом.

Участники без опыта предпринимательской деятельности будут проходить бизнес-челленджи в знаковых локациях региона, пробовать вести турбизнес, проявлять настойчивость, смекалку и креативность – качества, необходимые каждому предпринимателю.

Во время съёмок их ждёт семь командных испытаний. Тот, кто наберёт больше баллов во время прохождения, станет победителем.

Шанс принять участие в «Бизнес Хаусе» есть у ребят со всей России в возрасте от 18 до 25 лет. Подать заявку можно до конца мая включительно, заполнив анкету и записав видеоролик с рассказом о себе на сайте проекта. В июне подавшие заявку смогут принять участие в онлайн-кастинге, по итогам которого самые успешные кандидаты будут приглашены на очный кастинг в Мончегорск или Москву.

Победитель шоу получит суперприз – комплексную поддержку открытия своего бизнеса от Агентства развития Мончегорска, а также призы от партнёров шоу.