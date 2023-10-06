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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.10.23 19:30

«Бизнес Хаус»: в Мурманской области проходят съёмки регионального реалити-шоу

Молодые и амбициозные девушки и юноши живут на показ и борются за реализацию бизнес-идеи.

Дом на берегу озера, комфортабельные условия, постоянные мастер-классы у именитых спикеров. И это не мечта, а реальность, в которую попали участники второго сезона реалити-шоу «Бизнес Хаус». Проект, организован Агентством развития Мончегорска с целью повышения уровня молодёжного предпринимательства и укрепления экономики региона.

Анна Федорова, директор Агентства развития Мончегорска: «Молодёжь - это наше будущее, это будущее Мурманской области и города Мончегорска. С ними важно разговаривать на их языке. Второй фактор - создание новых бизнесов, новых рабочих мест. Любой бизнес - это развитие и вклад в экономику, соответственно, это диверсификация экономики, территории города Мончегорска, но и вклад в экономику Мурманской области».

Благодаря шоу о маленьком городе узнают по всей стране. На участие в шоу претендовали более 100 человек в возрасте от 16 до 25 лет. Из Мурманской области и даже Норильска. Такой ажиотаж вызван успехом первого сезона. К слову, он идёт на нашем канале по будням в вечернее время.

В этом же году прошли кастинг и участниками проекта стали 16 человек, их ждёт увлекательное обучение насыщенные испытания и сьёмки.

Александр Поленков, руководитель направления «Бизнес и инвестиции» Агентстве развития Мончегорска: «В один день ребята выполняли задание, связанное с разработкой уникального торгового предложения. Приезжал ментор очень сильный, один из лучших ментров в стране. Он приезжает в Мончегорск, в течение одного съемочного дня он проводит тренинг, рассказывает темы, в которых является экспертом. В данном случае - про уникальное торговое предложение. А в конце дня он ставит им задачу».

Финалисты получат ценные призы, а победитель стажировку у предпринимателя со схожей бизнес-идеей, грант на обучение или оплату услуг на изготовление полноценного прототипа.

Несмотря на то, что все участники - конкуренты друг другу, за кадром они дружны и любезны, мило общаются и делятся знаниями.

Ирина Кузнецова, участница реалити-шоу «Бизнес Хаус»: «На самом деле, отношения с участниками другими проекта замечательные. С кем-то общаемся чуть ближе, но нет каких-то обид или, наоборот, игнорирования друг друга. Мы с первого дня хорошо сдружились, даже, если нет многих точек соприкосновения, мы прекрасно общаемся и помогаем друг другу».

Юный возраст участников не мешает им генерировать взрослые, осознанные и перспективные идеи.

Артёму всего 17 лет, но он уже мечтает стать бизнесменом. С помощью медиа-платформы он хочет реализовать свою идею – открыть компьютерный клуб в Мончегорске.

Артём Худяков, участник реалити-шоу «Бизнес Хаус»: «Чего я жду? Ну, как бы самое очевидное, что скажут все, - это победы. Но я пришёл сюда послушать умных людей и получить полезный опыт».

Просмотреть второй сезон реалити-шоу «Бизнес Хаус» вы можете на площадке «ВК видео» и в официальной группе проекта.

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