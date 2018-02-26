«Бизнес-МЕНТ» - специальный репортаж на «Арктик-ТВ»

Оперативнику - полтинник - сотруднику главка – сотни тысяч!

По какому принципу получают звания и премии при генерале Баталове? С каких пор министр внутренних дел Колокольцев не указ для УМВД по Мурманской области?

Отрветы на эти и другие вопросы будут даны в специальном репортаже «Бизнес-МЕНТ» в 19.00 во вторник, 27 февраля, на телеканале «Арктик-ТВ».