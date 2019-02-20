«Бизнес на воде», или Деньги утекают как вода, за общедомовые нужды – миллионные счета

Жилые дома Североморска на грани разорения! С лицевых счетов по ремонту и уборке домов в управляющей организации списываются деньги за ни кем не потребленную воду. Показания счётчиков водоканала выросли в разы.

Александр Тимофеев, заместитель генерального директора «Североморск жилкомхоз»: «В трёх домах у нас показания их приборов и наших контрольных приборов разнятся в 2 раза, только в одном доме на ул.Кирова, 4 разница порядка 30 процентов».

Проверили приборы учёта методом бочки – счётчик водоканала 6 кубов посчитал как 12. Единственный выход – независимая экспертиза.

Под горячую руку сотрудников водоканала попала и съёмочная группа «Арктик-ТВ»:

– Вы на каком основании собираетесь их снимать?

- Мы уже устали говорить.

- Вам обычный вопрос задали.

- Жилищный кодекс. У нас есть сомнения в правильности показаний. Возникновение сомнений в правильности показаний.

- Учите русский язык, я знаю, что нет никакой независимой экспертизы.

И всё же такое понятие есть! И только оно сможет открыть правду! Отправили ли счётчики на экспертизу и куда из ряда североморских домов исчезли приборы учёта? Кто выломал замки в подвалы? И почему управляющая компания не верит в расторопность правоохранительных органов?

Такие вопросы возникают при погружении в конфликт, разгоревшийся в ЗАТО г. Североморск.

Людмила Иванова, начальник юридического отдела УК «Североморск жилкомхоз»: «У нас складывается впечатление и вопрос, а чьи права и интересы защищают правоохранительные органы?».

Подробности коммунальных страданий жителей Североморска смотрите в специальном репортаже «Бизнес на воде», который будет показан на «Арктик-ТВ» 21 февраля в 19.00 и 21.00. А также ищите в нашей официальной группе «ВКонтакте».