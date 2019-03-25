«Бизнес-снег. Рейтинг городов», или Как проходят главы муниципальных образований испытание на прочность стихией

Телеканал «Арктик-ТВ» едет в рейд по городам региона. Мы узнаем, где улицы очищают от снега на совесть, а где – спустя рукава.

Апатиты:

- На ваш взгляд Апатиты от снега убирают лучше?

- Это разве лучше? Посмотрите – это разве лучше? Я бы не сказал, горы кругом, распахали…

Что мешает работать подрядчикам и управляющим компаниям? Недостаточность техники или автомобили горожан, которые не дают проехать во дворы?

- Мне кажется, убирают дороги хорошо. Только машины мешают иногда.

9 городов – 9 мест рейтинга. Мы узнаем, какой город самый комфортный для пешеходов и автомобилистов.

- По мере своих возможностей снег у нас убирают. Вроде, пройти можно, - говорят северяне.

Как проходят главы муниципальных образований испытание на прочность стихией? Где работу по вывозу снега ещё стоит налаживать? Смотрите в нашем специальном репортаже «Бизнес-снег. Рейтинг городов» во вторник, 26 марта в 19.00 и 21.00..