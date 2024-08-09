Причина коммунальных неурядиц ЗАТО Александровска, связанных с подачей воды и отводом канализации в последние годы, найдена. Администрация вернула себе приватизированные много лет назад и оказавшиеся в руках у Виктора Матюка насосные станции и выяснила, что оборудование там крайне изношенное.

Смотрите подробности в нашем специальном репортаже.

Насосные станции водоснабжения и водоотведения в ЗАТО Александровск вернулись в руки администрации. Однако состояние оборудования и инженерных систем, с помощью которых бывший владелец объектов Виктор Матюк поставлял воду людям, шокировало специалистов.

- Вот решётка. Решётка вся забита. Она в ржавчине, во всём. Вот, я её провожу, всё сразу в мути…

При таком состоянии объекта совсем не удивительно, что в 2021 году, когда по вине Матюка воду не хлорировали, кишечные заболевания подхватили десятки жителей Снежногорска.

Екатерина Крючкова, начальник правового отдела администрации ЗАТО Александровск: «Насколько я помню, там более 100 человек обратились. И всё это было в течении небольшого периода».

И ситуация могла повториться, а последствия - более масштабными.

Андрей Леттиев, директор УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск: «ПО всему оборудованию не проводилось должного обслуживания. Были даже подгоревшие контакты, ничего не обжато, в таком состоянии. В хлораторной есть место, где из двух установок работает всего одна».

А вместо раскаяния - угрозы и нападение с топором на представителей власти в присутствии полицейских.

- Я тебе, б****, согласую сейчас проход.

- Витя, ты чё? Виктор Степанович!

- Я тебе сказал, я сейчас….

И этот человек - на свободе. Большинство уголовных дел, заведённых на него закрыты за давностью сроков, а решения суда, если верить данным из открытых источников, просто не исполняются. В чём причина такого лояльного отношения силовиков к злостному нарушителю из ЗАТО Александровск?

Ищите ответ в нашем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-ЖКХ, или Коммунальный кровосос», который выходит в эту субботу в 19.00. А также в группе телеканала «ВКонтакте» и в нашем телеграм-канале.