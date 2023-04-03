VIII Арктический фестиваль «Териберка» состоится 15-16 июляЗапрет продажи вейпов поддерживают 67% россиян
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.04.23 19:30

Благодарность за победы, поздравление с трёхлетием и подготовка к фестивалю «Териберка»: состоялось оперативное совещание в региональном правительстве

Этим летом в Мурманской области вновь состоится фестиваль «Териберка». И в Мурманской области к нему уже начали готовиться. Об этом сообщил Андрей Чибис во время оперативного совещания.

Губернатор поздравил с победами на всероссийских и межрегиональных соревнованиях юных северян, а также поздравил с трёхлетием команду Единого волонтёрского центра.

Фестиваль «Териберка» в Мурманской области состоится в этом году уже в 8-й раз. Это событие включено в план основных мероприятий в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах. За всё время своего существования фестиваль занял второе место национальной премии «Russian Event Awards», а также вошёл в топ-50 национального календаря событий. В этом году праздник состоится 15 и 16 июля.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошлый фестиваль «Териберка» собрал 10,5 тысячи гостей из 34 регионов России. Очень рассчитываю, надеюсь, что в этом году он также будет проведён масштабно и очень добротно. Поэтому всех наших жителей и гостей области приглашаю, а организаторам желаю надлежащим образом его подготовить».

3 апреля исполнилось три года команде Единого волонтёрского центра. Он был сформирован в Мурманской области в разгар пандемии коронавируса. Волонтёры оказывали помощь тем, кто был вынужден сидеть на карантине. В том числе пожилым северянам. Ребята развозили продукты и лекарства, работали на «горячих линиях» и выполняли другую необходимую работу. После завершения пандемии деятельность волонтёров была расширена. В том числе добровольцы с первых дней мобилизации проводили встречи для женщин, чьи близкие участвуют в СВО, а также начали проводить конференцию «Звезда Севера».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня проект «Звезда Севера» выходит на новый уровень. 15 апреля в Севастополе пройдёт конференция для женщин «Черноморская Звезда», организованная при поддержке Единого волонтёрского центра для жён и моряков Черноморского флота. В ней примут участие преподаватели и волонтёры из Мурманска».

Также губернатор Мурманской области поздравил юных северян с победами на всероссийских и межрегиональных соревнованиях. В том числе делегацию Мурманской области, которая в очередной раз завоевала большой научно-технологический кубок России в рамках российского этапа международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я поздравляю ребят, научных руководителей, родителей и отдельно давайте почествуем наших замечательных, очень перспективных молодых людей. Глав администрации прошу поощрить всех, кто готовил этих школьников, и самих ребят к таким победам».

Отдельное внимание уделили на совещании проекту «Арктическая школа». В его рамках определили победителей конкурсного отбора на обновление пространств. За два года в нём поучаствовали 91 школа и 35 детских садов. В этом году между образовательными учреждениями распределили ещё 26 грантов. Все работы в рамках проекта должны быть завершены до середины августа.

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