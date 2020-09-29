Благодарность за трудовую четверть

Ежегодно более трехсот школьников Александровска получают рабочие места в учреждениях образования и крупных предприятиях трёх городов. Лучших работников по итогам летнего трудоустройства отметили в муниципалитете.

Школьники из большого ЗАТО, как и их сверстники из других городов области, летом могут подработать. Причём у подростков есть выбор, например, пока идут каникулы можно устроиться на один из заводов. Серьёзное дело не поручат, но возможность пообщаться с коллективом и понять, что такое ответственность, у них есть. Ещё одно направление для трудоустройства – школа. Например, в этот раз ученики из Гаджиево не только обновляли родное учреждение перед началом учебного года, но и готовили помещения для нового российского проекта.

Дарья Колесникова, школа № 279, г. Гаджиево: «В нашей школе открылся новый проект «Точка роста», где дети смогут заниматься информатикой и роботехникой. Мы убирали мусор, постоянно там мыли полы, ноутбуки настраивали, квадракоптеры разбирали».

В прошлом году Иван работал на базе механизации. Он уверен, что в этот раз труд принёс старшекласснику не только заработок, но и новые умения.

Иван Ледовской, школа № 279, г. Гаджиево: «Мы чистили дороги. А в школе мы более глобальному научились».

Зарплаты у молодых сотрудников, хоть и не сравняться с вознаграждением специалистов, но станут подспорьем в приобретении чего-то стоящего и нужного

Дарья Максимова, школа № 276, г. Гаджиево: «Зарплату получила, буду откладывать на покупку мечты».

Приятный бонус за достойный летний труд – это благодарности от муниципалитета. Глава большого ЗАТО при разговоре со школьниками подчеркнул важность участия каждого юного александровца в благоустройстве родных городов.