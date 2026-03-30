Благодаря бдительности северянки, дорожные полицейские в Апатитах пресекли опасные действия нетрезвого водителя

Во дворе дома на улице Дзержинского женщина увидела пьяных людей, садящихся в автомобиль. Она предположила, что управлять транспортом тоже будет нетрезвый человек и сообщила об этом в ГАИ.

После звонка, автомобиль «Шкода» остановили инспекторы ДПС.

За рулем был 47-летний апатитчанин, который, согласно данным освидетельствования на месте, был пьян. При проверке документов северянина выяснилось, что прошлым летом мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Более того, тогда он стал виновником ДТП и по решению суда был лишён права управления автомобилем на 18 месяцев. Теперь в отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело.