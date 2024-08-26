После рабочей встречи с жителями Мурманска депутаты горсовета 6-го созыва Артём Кузьмин и Татьяна Ковалёва приступили к действиям. Сразу после просьбы привезти землю жителям одного из домов Арктического переулка, во дворе появилась долгожданная почва.

Людмила Маринкина на прошлой неделе пришла на приём к депутатам городского Совета 6-го созыва Татьяне Ковалевой и Артёму Кузьмину, чтобы попросить почву для палисадника. Землю рядом с их домом в Арктическом переулке давно никто не обновлял. Почву вымыло, жители забеспокоились, что зелёные насаждения могут погибнуть. А ведь северяне давно мечтали облагородить этот небольшой участок рядом с домом. Поэтому и обратились за помощью к депутатам по своему округу.

Людмила Маринкина, местная жительница: «В среду разговор был, а в четверг, уже на следующий день, привезли. Уже в 12 часов привезли землю. В субботу мы с семьей своими силами её раскидали, сейчас потихоньку будем облагораживать всё это».

Татьяна Ковалёва и Артём Кузьмин начинание граждан поддержали. В этом случае народные избранники выступили в качестве связующего звена между администрацией города, которая и привезла землю. Кроме семьи Маринкиных почву ждала и Анжела Плясун.

Анжела Плясун, местная жительница: «Просила для парка, потому что земли давно сюда никто не привозил, у деревьев корни торчат. А вот в выходные я засыпала их с соседями. Мальчик помогал с моего подъезда и девушка одна».

Сейчас жильцы дома решают, что посадить в палисаднике. Задумываются о розах и геранях. Возможно, даже украсят участок садовыми фигурками.

Одно можно сказать наверняка: благодаря быстрому решению вопроса у жителей домов в Арктическом переулке в будущем году появится красивый цветник.