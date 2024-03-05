Благодаря федеральной поддержке в МАУ могут создать кампус мирового уровня

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вхождение МАУ в программу «Приоритет – 2030» и участие вуза в конкурсном отборе на создание кампусов мирового уровня. Встреча состоялась в Москве.

Несмотря на то, что Мурманский арктический университет в 2023 году полностью выполнил набор на бюджетные места, высокий порог участия в программе поддержки в 4 тысячи студентов был для нашего вуза недостижим. Но благодаря усилиям главы региона Министерство науки и высшего образования России снизило дот 2,5 тысячи.

Благодаря федеральной поддержке в университете могут создать кампус мирового уровня - это фактически полное обновление инфраструктуры для студентов. В новом проекте заявлены такие объекты, как здания общежитий на 1200 мест, научно-образовательный центр биотехнологий и переработки биоресурсов, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также здания столовой и технопарка.

Цель программы «Приоритет – 2030» – сформировать в России к 2030 году современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.