Благодаря городской акции «Помоги спасти жизнь ребёнку» удалось помочь ещё одному малышу

Сложно представить, что маленький Даня, который так рвётся прокатиться на детской горке и поиграть с друзьями, совсем недавно перенёс сложнейшие операции. Юному северянину поставили редкое генетическое заболевание – «ахондроплазия» или карликовость ещё в роддоме. Благодаря своевременной помощи врачей из Киева, Даня в свои 8 лет может нормально ходить, бегать и прыгать.

«Там профессор медицинских наук и он больше 25 лет делает операции конкретно по нашему диагнозу, - рассказывает Ирина Зобнина, мама Дани. - Я списалась с ним в 2014 году, сделали первую операцию. На тот момент нам было 3 года и 8 месяцев. Мы вытянули в 2014 году бедра на 10 сантиметров. В 2015 году мы за одну операцию, за один наркоз сделали сняли аппараты с бедер и поставили их на руки. Грубо говоря, в 2016 году мы закончили ноги с руками и в 2017 году мы сделали операцию на голени».

Каждый выезд в клинику Киева стоил непомерные для семьи Дани 12 тысяч долларов. На помощь пришли неравнодушные мурманчане, которые приняли участие в городской акции «Помоги спасти жизнь ребёнка». Напомним, баготворительный проект был организован в 2012 году и за время его существования удалось собрать более 15 миллионов рублей на лечение 190 маленьких северян. Для сбора средств в общественных местах города установлены пластиковые прозрачные боксы «Добрые сердца», чтобы каждый смог совершить благое дело.

«На самом деле, я считаю, что в каждом регионе должен быть такой фонд, должна быть такая акция, чтобы люди могли, чтобы знали, что можно на кого-то опереться, на кого-то надеяться, потому что неизвестно, кому завтра постучится беда в дом», - отмечает Ирина Зобнина, мама Дани.

В этом месяце Дане предстоит ещё одна операция, которая, как рассчитывает мама мальчика, должна привести к окончательному результату. Семья Зобниных снова рассчитывает на помощь благотворительного проекта.

Всю информацию о «движении» собранных средств можно найти на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Полезная информация». Ежемесячный отчёт также публикуется в газете «Вечерний Мурманск».