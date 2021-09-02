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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.09.21 19:30

Благодаря грантам, полученным по итогам участия в региональном проекте «Арктик скул», школы ЗАТО Александровск смогли обновить часть школьных пространств

Министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба оценила воплощение разработок учащихся учебного заведения - по-новому оснащенных и отремонтированных кабинета физики, столовой и спортивного зала.

Банты, цветы, новенькая с иголочки форма – так, пожалуй, к 1 сентября подготовились многие дети. А вот школы преобразились иначе. Трём учреждениям большого ЗАТО удалось в рамках проекта «Арктик скулc» преобразить школьные пространства.

Например, «Техносферум», разработанный профильным технологическим классом, занял своё место в кабинете физики школы №266 Снежногорска. По замыслу старшеклассников здесь будут проводить сложные лабораторные опыты и эксперименты как индивидуальные, так и групповые.

Оксана михедько, учитель физики школы №266, г. Снежногорск: «Впереди ещё много работы: к хорошему ремонту мы получили две цифровые лаборатории, которые можем использовать и в учебной, и исследовательской деятельности. Нам есть к чему стремиться, требуется достаточно большая подготовка и работа. Нас ждут хорошие продуктивные рабочие дни».

Учитель физики Оксана Григорьевна уверена, что новое оборудование позволит её ученикам расширить границы исследований. Например, одиннадцатиклассник Глеб Телегин этим летом отдых заменил подготовкой и защитой работы на Международном водном конкурсе в Стокгольме. Увы, призовых мест Российская Федерация не заняла, но золотые медали впереди, уверен исследователь.

Гимназисты Полярного решили в своём учреждении трансформировать столовую. Ремонта помещение требовало давно, также учащиеся предложили заменить мебель и часть оборудования пищеблока. Теперь это современный яркий зонированный кафетерий, который расширил традиционные представления о процессе приёма пищи.

Татьяна Цыпнятова, директор МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Что касается барной стойки, на которую все без исключения обращают внимания, то она зрительно делит пространство и предназначена для того, чтобы, старшеклассники могли в любой момент взять чай, булочку, винегрет или просто пообщаться в красивой обстановке».

В первой погодинской школе города воинской славы Полярного деньги гранта «Арктик скул» потратили на ремонт спортивного зала. Здесь заменили напольное покрытие, обновили инвентарь, раздевалки и тренерскую, добавили в пространство ярких красок.

Из восьми образовательных учреждений среднего звена выиграть в конкурсе удалось лишь трём, однако, идей у школьников ещё много: классы, залы и столовые могут качественно преобразиться.

Ольга ДЗЮБА, министр образования и науки Мурманской области: «На августовском педсовете, в котором принимал участие и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, учителя и органы Управления образованием предлагали продлить время проекта и распространить его не только на школы, но и на детские сады, и на учреждения среднего профессионального образования. Мы надеемся, что Андрей Владимирович поддержит эти предложения, проект будет реализован и дальше».

В этом году на обновление школьных пространств и общественных территорий из областного бюджета направлено 150 миллионов рублей. Все объекты, выполняемые в рамках проекта «Арктик скулс» в ЗАТО Александровск, к началу учебного года полностью завершены.

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