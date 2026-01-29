Благодаря новым технологиям и мастерству врачей северянам оказывают доступную и качественную офтальмологическую помощь

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетила Мурманскую областную больницу имени Баяндина и пообщалась со специалистами и пациентами.

2025 год стал для отделения офтальмологии областной больницы знаковым. Через отделение прошли порядка 15 тысяч человек. Здесь не только провели рекордное количество операций, но и сделали ставку на высокоточную диагностику.

В арсенале врачей появился новый оптический когерентный томограф. Аппарат, который объединяет в себе функции трёх устройств, сканирует с высокой скоростью и позволяет рассмотреть мельчайшие патологии сетчатки и зрительного нерва без введения контрастного вещества.

Процедура проходит комфортно и быстро. Аппарат выстраивает детальную 3D-модель глаза, выявляя проблемы на самой ранней стадии. За счёт высокой пропускной способности томографа время ожидания диагностики сократилось. Это особенно важно для детей, чьи заболевания часто требуют особой точности и оперативности в постановке диагноза.

Наталия Евтушенко, детский врач-офтальмолог консультативно- диагностического центра МОКБ им. Баяндина: «Проводя дополнительные исследованию мы можем понять, как помочь ребёнку».

В итоге, если лечение необходимо, оно будет более оперативным и максимально эффективным. Для многих пациентов это спасённое зрение и возвращение к полноценной жизни.

Лидия Филиппова, пациентка: «Я наблюдаюсь с 2002 года по глаукоме. То, как врачи ведут мою болезнь и меня обследуют, мне очень нравится. Я записывалась по интернету, особых трудностей у меня не возникает».

Дарья Духанюк, врач-офтальмолог консультативно-диагностического центра МОКБ им. Баяндина: «К нам направляют пациентов из поликлиники для более полного обследования. Обследуем возрастную макулярную дегенерацию, проводим исследования переднего отрезка глаза».

Обычно потребность в оптической томографии появляется после профилактического осмотра. Многие заболевания развиваются бессимптомно, а первые признаки поможет обнаружить простая проверка зрения. Поэтому специалисты рекомендуют обследоваться ежегодно.