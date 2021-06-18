Благодаря оперативной работе специалистов Мурманскводоканала будет подключено водоснабжение на важном социальном объекте

В Мурмашах продолжается строительство детского сада на улице Причальной. Работы идут чётко в срок, объёмы выполнены на 82%. А уже на следующей неделе, благодаря оперативной работе специалистов Мурманскводоканала, будет подключено водоснабжение на объекте.

Строительство нового детского сада в Мурмашах стало настоящим событием для местных жителей. Раньше родителям приходилось возить детей в дошкольные учреждения Колы и Туломы. Теперь, благодаря реализации нацпроекта «Демография», малыши смогут ходить в детский сад рядом с домом.

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района: «Это такой микрорайон, отдаленный от районного центра, 12 км . И 20 лет отсутствовало дошкольное учреждение, а проживает здесь более одно тысячи человек. И около 90 детей сегодня готовы пойти в наш садик».

Новый детский сад в посёлке Мурмаши рассчитан на 75 мест для ребят разного возраста. Здесь будет актовый и спортивный залы, спальные и игровые комнаты, а также современный пищеблок. Уже выполнены черновые работы, остаётся выполнить чистовую отделку и благоустройство территории. Контроль хода строительства регулярно проводит региональное Министерство строительства.

Все работы ведутся в срок, даже, несмотря на трудности, которые возникали в процессе. Уже 22 июня в новом здании заработает водоснабжение, водоотведение и канализация.

Андрей Малхасян, глава Кольского района: «Здесь стоит отметить оперативную работу Мурманскводоканала и руководителя компании Андраника Владимировича Мусатяна. Потому что приступили к работам 4 июня, а 22 числа уже должны дать воду в само здание. Мы хотим выразить благодарность подрядной организации, которая качественно и в такие сжатые сроки выполнила все работы».

На самом деле ещё в марте начались работы по прокладке труб. Сложность заключалась в том, чтобы сделать это через федеральную трассу, сквозь замерший грунт. Но специалисты водоканала справились с поставленной задачей. Работы, проводимые в июне - техническое присоединение водоснабжения и водоотведения - практически выполнены.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «На сегодняшний день мы все заканчиваем. В понедельник-вторник будет вода на объекте. Это нужно для строителей. Это будет договор временного присоединения. Но фактически, вода уже на постоянку. Сейчас мы свой объект сдаём. Сейчас экскаватор работает, это уже последний участок, буквально, 10 метров . Мы врежем трубу в колодец детского садика».

Важно отметить, что все материалы современные, экологичные и долговечные. Новые трубы из полиэтилена низкого давления прослужат не менее 50 лет. При этом специалисты Мурманскводоканала отмечают, что работать с ними гораздо проще, чем было раньше со старыми железными. Даже процесс соединения занимается всего несколько движений.

Сергей Забродин, мастер водопровода сети ГОУП «Мурманскводоканал»: «С каждым годом технологии улучшаются. Раньше мы работали с железной трубой, была электросварка. Сейчас все перешли на пластик. Стало удобнее и быстрее. Зажимается две заготовки в гидравлику. Фрезеруется сначала, обезжиривается, а потом путем спайки сваривается».

Помимо строительства самого объекта здесь будет благоустроена прилегающая территория. По плану заработать объект должен уже 1 октября. Сначала, как место по уходу и присмотру за детьми, а после получения лицензии, с предоставлением образовательных услуг.